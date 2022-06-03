BM Güvenlik Konseyi'nde ''Turkey'' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde ''Turkey'' olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.