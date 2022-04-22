  • BIST 2.511,60
  • Altın 919.349
  • Dolar 14.7472
  • Euro 15.9155
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin bir an önce soruşturulması gerektiğini bildirdi.
BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sivillere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shamdasani, 15-17 Nisan tarihlerinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere uyguladığı şiddet sonucu 27'si çocuk, 180 kişinin yaralandığını aktararak "İsrail güvenlik güçlerine hiçbir tehdit içermeyen ve aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve bir gazetecinin olduğu çok sayıda Filistinli coplarla dövüldü ve plastik mermilerle yakın mesafeden hedef alındı." dedi.

Bu tarihlerde İsrail polisinin Kudüs'te, 60'ı çocuk, 470 Filistinliyi tutukladığını belirten Shamdasani, polis güçlerinin dün sabah Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlileri uzaklaştırmak için yine şiddet kullandığını ifade etti.

Shamdasani, son bir aydır İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet eylemlerinden endişe duyduklarını vurgulayarak "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaat ve görevlilerin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddeti derhal, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalı, şiddetin sorumluları da hesaba çekilmelidir." açıklamasında bulundu.

İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da da saldırılarını artırdığına işaret eden Shamdasani, nisanda İsrail ordusunun bölgede 19 Filistinli sivili öldürdüğünü belirtti.

Shamdasani, İsrail'in bu saldırılarının "ciddi endişe verici" olduğunu vurgulayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "gerilimin düşürülmesi ve sivil can kayıplarının soruşturulması" çağrısını yineledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Boz müebbet hapisle cezalandırıldı22 Nisan 2022 Cuma 15:09
  • Bakan Soylu: Terör yuvalarının kafalarına iniyoruz22 Nisan 2022 Cuma 14:28
  • Profesöre 'burun ameliyatı' dayağına 28'er yıla kadar hapis talebi22 Nisan 2022 Cuma 14:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin sayısı 3 oldu22 Nisan 2022 Cuma 14:16
  • Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi22 Nisan 2022 Cuma 13:55
  • İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik22 Nisan 2022 Cuma 13:54
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çocuklara özel 23 Nisan kutlaması22 Nisan 2022 Cuma 13:34
  • PKK'lı teröristlerden Mare'ye roketli saldırı: 5 sivil yaralandı22 Nisan 2022 Cuma 13:34
  • CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı22 Nisan 2022 Cuma 13:32
  • İstanbul'da DEAŞ - EL KAİDE operasyonu22 Nisan 2022 Cuma 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti