  • BIST 2.464,95
  • Altın 899.262
  • Dolar 14.7999
  • Euro 15.6018
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

BM uyardı: Pandemi sonrasında büyük artış var!

Birleşmiş Milletler (BM), kızamık vakalarının bu yıl koronavirüsün neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık yüzde 80 arttığını duyurdu.
BM uyardı: Pandemi sonrasında büyük artış var!

Kızamık, çoğunlukla çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu hastalığa deniliyor. En ciddi komplikasyonlar körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarını içeriyor. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, kızamığın yayılmasını önlemenin en iyi yolunu oluşturuyor. 

1 YILDA 21 BÜYÜK KIZAMIK KRİZİ

BM ajanslarından alınan yeni verilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası kaydedildi. Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.

"UYARI OLARAK GÖRÜLMELİ"

Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, AFP’ye kızamığın "aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık" olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Gregory, “Kızamık,  bağışıklama sistemindeki bu zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor. Özellikle en kırılgan, sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, bu salgınların yanı sıra hala Covid'-19’un etkileriyle başa çıkmaya çalıştıkları ülkeler için endişeliyiz” dedi.

UKRAYNA ENDİŞESİ

Diğer taraftan BM verilerine göre, son 12 ayda açık ara en fazla kızamık vakası kaydedilen ülkeler Somali, Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya oldu. Tüm bu ülkelerde  savaş ve çatışmaların yaşandığı biliniyor. Bu nedenle, 2017-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yüksek kızamık oranını kaydettikten sonra Ukrayna'daki savaşın ülkede salgın hastalıkları  yeniden canlanmayı tetikleyebileceğine dair korkular bulunuyor.

Gregory, savaş başladığından beri Ukrayna'da herhangi bir hastalığı takip etmenin çok zor olduğunu bildirdi.

203 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE

Öte yandan, BM kurumları, pandeminin başlangıcında ertelenen 43 ülkede 57 aşı kampanyasının hala tamamlanmadığını ve bu durumdan çoğu çocuk olmak üzere 203 milyon insanı etkilediğini söyledi.

Covid-19 pandemisi  ayrıca sağlık tesisleri üzerinde baskı oluşturmaya ve personel ve dikkati uzun süredir devam eden ölümcül hastalıklar için aşılamadan uzaklaştırmaya devam ediyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesintilerin bağışıklama hizmetlerindeki etkisi önümüzdeki on yıllar boyunca hissedilecek. Artık herkesin bu hayat kurtaran aşılara erişebilmesi için gerekli aşıları tekrar rayına oturtma ve yakalama kampanyaları başlatma zamanıdır" diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kıyı Emniyeti personeliyle iftar yaptı26 Nisan 2022 Salı 22:37
  • Adıyaman'da taksi ile çarpışan otomobil demir yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı26 Nisan 2022 Salı 21:41
  • Taksim'de Gezi Davası protestosu26 Nisan 2022 Salı 20:43
  • Manavgat’ta kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti26 Nisan 2022 Salı 20:41
  • Diyarbakır'da sağanak yağış, cadde ve sokakları su bastı26 Nisan 2022 Salı 19:44
  • Van'da elektrik arıza ekipleri, iftarlarını arazide direğin dibinde yaptı26 Nisan 2022 Salı 18:48
  • Tunceli'de yangın: Ev ve depo kullanılmaz hale geldi26 Nisan 2022 Salı 17:48
  • Siirt'te şiddetli yağış sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı26 Nisan 2022 Salı 16:50
  • Meteoroloji 20 il için uyardı26 Nisan 2022 Salı 09:34
  • Mersin'de arı ölümleri; denizde sarı polen tabakası oluştu25 Nisan 2022 Pazartesi 23:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti