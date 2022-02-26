  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, çatışmaların 3’üncü gününde 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin sınırını geçtiğini belirtti.
BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor

Grandi, 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin yarısının Polonya’ya ve diğer yarısının ise Macaristan, Moldova, Romanya ve diğer ülkelere geçiş yaptığını vurguladı. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Ukrayna sınırına yakın Palanca köyü civarında çadır kent oluşturduklarını ve çatışmaların ilk gününde yaklaşık 4 bin Ukraynalı mülteciyi kabul ettiklerini belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ukraynalı vatandaşlara seslenerek Ukrayna’ya komşu ülkelerde visa başvurusu yapabileceklerini ifade etti. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve gümrük memurları, gece boyunca çocuklu kadınların sınırı geçmesi için yardımcı olduklarını belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatıda biriken kar, kafeteryanın üzerine düştü: 1 yaralı23 Şubat 2022 Çarşamba 20:44
  • Fren yerine gaza basınca, aracıyla istinat duvarından düştü23 Şubat 2022 Çarşamba 20:41
  • Meteoroloji'den Ege için fırtına uyarısı23 Şubat 2022 Çarşamba 18:05
  • Çekmeköy'de yoğun sis kazaya neden oldu23 Şubat 2022 Çarşamba 18:03
  • Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:09
  • İzmir'de gerçeği aratmayan 'terör' tatbikatı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:07
  • Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın23 Şubat 2022 Çarşamba 16:11
  • Marmaris'te selin ardından temizlik ve hasar tespiti23 Şubat 2022 Çarşamba 16:10
  • Sağanak yağış neredeyse tüm yurda yayılacak, pazar güneş geri gelecek23 Şubat 2022 Çarşamba 10:28
  • Tarlasından temizlediği otları yakarken çıkan yangında hayatını kaybetti22 Şubat 2022 Salı 20:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti