BMD ve Trendyol'dan e-ihracat hamlesi

BMD üyesi Türk markaları, Trendyol aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteri ile buluşacak.

e-ticaret platformu Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) işbirliği ile BMD üyesi markaları global pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, BMD üyesi Türk markaları, Trendyol aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteri ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, Trendyol ile perakende sektörüne finansman, pazarlama ve eğitim desteği için başlattıkları iş birliğini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin önde gelen 452 markasının BMD çatısı altında yer aldığını bildiren Öncel, "Aralık 2021 itibarıyla 109 markamızın 140 ülkede 5 bin 703 mağazası ve 11 bini aşkın satış noktası bulunuyor. Markalarımızın yurt dışına açılımında fiziki mağazaların yanı sıra online satış kanallarının önemi giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Öncel, Trendyol ile başlattıkları yeni iş birliğini bu anlamda markaları açısından büyük bir fırsat olarak gördüğünü aktararak, "Hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, kozmetik, küçük ev aletleri kategorileri başta olmak üzere 452 markamızın büyük bölümünün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine ve Trendyol'un operasyonunun bulunduğu tüm ülke pazarlarına erişim için etkili bir satış kanalı yaratacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"2023 yılında e-ihracat hacmi hedefimizi ise 1 milyar dolar olarak belirledik"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Trendyol olarak Türk ürünlerini ve Türk üreticilerini yurt dışıyla buluşturmanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

Yurt dışındaki milyarlarca tüketiciye satış yapma imkanının hem ihracat gelirlerini hem de ihracatçı sayısını artırmada büyük önem taşıdığını kaydeden Çetin, "Bu kapsamda BMD ile perakende sektörü için gerçekleştirdiğimiz iş birliğini bir adım daha öteye taşıdık. BMD üyesi Türk markalarının ürünlerini global pazarda milyonlarca müşteriyle buluşturacağız. e-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki 3 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Türk ürünlerinin yurt dışında bilinirliğinin artmasına da destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarına Türkiye'deki yerli üreticilerin ürettiği ürünlerle girerek farklı coğrafyalardaki müşterilere de eriştiklerini bildiren Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halen Almanya'daki müşterilerimize özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığıyla Avrupa'nın 27 ülkesindeki müşterilerimizle Türk üreticilerini buluşturuyoruz. Ayrıca, 50'den fazla global e-ticaret platformunda yer alıyoruz. 2023 yılında e-ihracat hacmi hedefimizi ise 1 milyar dolar olarak belirledik. 2021'de Avrupa'dan Orta Doğu ve Afrika'ya, çok geniş bir coğrafyada 100'e yakın ülkeye ihracat yaptık. Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere Trendyol aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor. Tüm bu çabalarımızla ülkemiz için katma değeri yüksek, sağlam e-ihracat köprüleri kurarak ülkemize döviz girişini artırmaya katkıda bulunacağız. Hedefimiz, 5 yıl içinde Trendyol'un toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33'e çıkarmak. Esnafımızı, KOBİ'lerimizi ve markalarımızı tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz."