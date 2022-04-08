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BM'den Buça açıklaması: Görüntüler korkunç!

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'nın Buça kentindeki insani durumun "korkunç" olduğunu belirtti.
BM'den Buça açıklaması: Görüntüler korkunç!

BM Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in Ukrayna ziyaretine dair detayları paylaştı.

Laerke, Griffiths'in dünkü Buça ziyaretinden önce 4 Nisan'da Moskova'da olduğunu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki ateşkes ihtimalini görüştüğünü aktardı.

280 KİŞİLİK TOPLU MEZARLAR

Griffiths'in Buça izlenimlerine dair Laerke, "Griffiths, Buça ziyaretinde gördüklerini 'korkunç' olarak tanımladı. 280 cesedin gömülü olduğu toplu mezar ile yıkılmış onlarca apartman ve ev gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

Laerke, BM'nin bölgede sivillerin korunması ve ihtiyaç sahiplerine insani yardımın en kısa zamanda ulaştırılması hususunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

BM'nin bölgedeki ortaklarıyla Ukrayna'daki yardım faaliyetlerini artırdığını vurgulayan Laerke, "Şu an 160 ortak kuruluşla Ukrayna'nın 24 bölgesinde faaliyetteyiz." ifadesini kullandı.

Laerke, BM'nin bugüne kadar bölgede en az 2 milyon kişiye insani yardım ulaştırdığını ve daha fazla yardım konvoylarının, çatışmalardan en çok etkilenen bölgelere birkaç gün içinde ulaşacağını kaydetti.

Kuşatma altındaki Mariupol gibi çok kötü durumdaki şehirlerden sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin, Griffiths'in birinci endişesi olduğunu vurgulayan Laerke, "Luhansk ve Donetsk'te de insani durum endişe verici hale gelecek." uyarısında bulundu.

4,3 MİLYON KİŞİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Öte yandan toplantıda konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Komiserliğin Ukrayna ve komşu ülkelerdeki insani yardım faaliyetlerini iki kat artırdığı bilgisini paylaştı.

Saltmarsh, savaşın başladığı "24 Şubat'tan bu yana 4,3 milyon sivilin Ukrayna'yı terk ettiğini" belirterek "7,1 milyon sivilin de ülke içinde yerinden edildiğini" aktardı.

Kuşatma altındaki bölgelere insani yardım ulaştırmakta zorluk çektiklerini vurgulayan Saltmarsh, "Mariupol ve Harson gibi çatışmalardan kötü etkilenen şehirlere yardım sevk etme çalışmalarını sürdüreceğiz." dedi.

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