  • BIST 2.055,43
  • Altın 795.58104
  • Dolar 13.7943
  • Euro 15.647
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

BM'den Kazakistan'a 'mavi baret' tepkisi

Birleşmiş Milletler, Kazakistan'da göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin, BM barış gücü askerlerince kullanılan, BM ambleminin olduğu mavi baretleri takmasına tepki gösterdi.
BM'den Kazakistan'a 'mavi baret' tepkisi

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "BM barış gücü misyonlarına katkıda bulunan ülkeler, BM'ye ait rütbe ya da sembolleri ancak BM barış gücü misyonlarını yerine getirirken kullanabilir. Bu konu hakkındaki endişemizi Kazakistan misyonuna doğrudan ilettik ve sorunun çözüldüğüne dair güvence aldık" dedi.

Kazakistan'daki protestolarda göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin BM barış gücü askerleri tarafından kullanılan mavi baretler taktığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Olaylarda şimdiye kadar gözaltına alınan kişi sayısı ise 8 bine yaklaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de tombala operasyonunda 3 şüpheli gözaltında11 Ocak 2022 Salı 09:43
  • Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Valizinden uyuşturucu çıktı11 Ocak 2022 Salı 09:42
  • Kazakistan’da yeni hükümet kuruluyor: Başbakan belli oldu11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı 11 Ocak 2022 Salı 09:41
  • Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi11 Ocak 2022 Salı 09:24
  • Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak11 Ocak 2022 Salı 09:23
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Adası açıklarındaki depremde hasar tespit edilmedi11 Ocak 2022 Salı 09:21
  • FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı11 Ocak 2022 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti