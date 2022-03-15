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Bob Menendez'den Türkiye'ye F-16 tehdidi

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin Biden hükümetiyle arasını düzeltmesinin başlı başına bir anlamı olmadığını belirterek, "F-16'ları istiyorlarsa S-400'lerden kurtulmalılar" mesajını verdi.
Bob Menendez'den Türkiye'ye F-16 tehdidi

Washington'da düzenlenen bir panelde konuşan Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye satılacak silahlar konusunda geniş yetkisi olduğunu belirterek, sadece Biden yönetimi ile ilişkilerin düzeltilmesinin bir sonuç vermeyeceğini ima etti.

Senato'nun güçlü isimleri arasında gösterilen Menendez, Ankara'nın F-16 alması için S-400'lerden kurtulması veya bu Rus sistemleriyle ilgili başka adımlar atması gerektiğini söyledi:

"S-400'de çarpıcı bir geri dönüş olmadıkça, sistem ülke dışına gönderilmedikçe ya da başka şeyler olmadıkça F-16'ların Türkiye'ye satışını öngörmüyorum. Erdoğan'ın sempatik adımları işe yaramayacak. Kongre'de silah satışları konusunda Komite'nin yetkisi var."

ÖNEMLİ: Amerikan yasalarına göre; bir yasanın gerçekleşebilmesi için önce Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçmesi gerekiyor. En son başkanın onayına çıkıyor. Bu tarz ciddi silah satış anlaşmaları da yıllık savunma bütçesinin içine konuluyor. Bu nedenle Menendez, Senato'nun Dış İlişkiler Komite Başkanı olarak sürecin tam da göbeğinde yer alıyor. Menendez'in bu denli karşıt duruşu, Senato'nun da tavrını yansıtması açısından son derece önemli.

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