Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

Ankara'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök Hint keneviri ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada 470 kök 'Hint keneviri ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

İRAN'DA BÖBREĞİNİ SATMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi. M.Y.'nin, Türkiye'ye dönüş yaparak bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı. M.Y.'nin elde ettiği parayla Türkiye'ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurdurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürdürülüyor.