  • BIST 2.001,94
  • Altın 813.39185
  • Dolar 13.5809
  • Euro 15.3688
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

Bodrum ve Marmaris'te 76 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca 2 can salı ile lastik bota konularak Türk kara sularına geri itilen toplam 43 kaçak göçmen ve organizatör olduğu şüphelenilen balıkçı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum ve Marmaris'te 76 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale Mevkisi açıklarında devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, 11-13 Şubat tarihleri arasında 2 can salı ve bir lastik botta 43 kaçak göçmen ile organizatör olduğundan şüphelenilen balıkçıyı kurtardı. 

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen 43 kaçak göçmenin kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapıldı. Çoğunluğu Suriye uyruklu olmak üzere Burma ve Iraklı kaçak göçmenler işlemleri ardından jandarma aracılığıyla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

Jandarma’da gözaltına alınan bir insan kaçakçısı şüphelisi yapılan işlemleri ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerin, Yunanistan askerlerince cep telefonları toplanıp denize atıldığı, kötü muamele görerek can salına konularak Türk karasularına geri gönderildiği öğrenildi. (DHA)

BODRUM'DA 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Şubat saat 07.30'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin Bodrum açıklarında olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 15 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler 13 Şubat saat 06.25'te, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak’ta terör operasyonu:18 gözaltı14 Şubat 2022 Pazartesi 16:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi14 Şubat 2022 Pazartesi 16:28
  • Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla yüzde 80'e ulaştı14 Şubat 2022 Pazartesi 16:21
  • Diyarbakır anneleri Gara şehitleri için mevlit okuttu14 Şubat 2022 Pazartesi 16:18
  • 14 Şubat’a özel toplu nikah töreni; 14 çift evlendi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:56
  • Otomobilde kurşunlanarak öldürülen kuzenler Emine ve Tuğçe, toprağa verildi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:55
  • Van merkezli 3 ilde terör operasyonu14 Şubat 2022 Pazartesi 15:54
  • Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı14 Şubat 2022 Pazartesi 15:26
  • Fırat Çakıroğlu davasında yeni gelişme!14 Şubat 2022 Pazartesi 15:17
  • AK Parti'li Kabaktepe'den 6 parti açıklaması: Aday kavgası yapacaklar14 Şubat 2022 Pazartesi 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti