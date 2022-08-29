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Bodrum'da ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanda başından tabancayla vurulmuş halde 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma esrarengiz cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bodrum'da ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Bodrum- Güvercinlik yolu üzerinde ormanda ortaya çıktı. İddiaya göre, bölgede bulunan plaja girmek isteyen 2 kişi yolun karşısında ormanda yerde yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde ölen kişinin 25-30 yaşlarında bir erkek olduğunu ve başından tabancayla vurulduğu saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ve JASAT timleri cesedin bulunduğu bölgede geniş çaplı arama yaptı. Dedektörün kullanıldığı aramalarda ipucu arandı. Ölen kişinin ise  üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olduğu belirtildi. Olayın aydınlatılması için jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmalarına başladı.

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