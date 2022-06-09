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Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde Konacık Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bakım için sanayi sitesine gelen 48 BB 7308 plakalı minibüs, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler bir anda yükselirken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çevrede bulunanlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, minibüsün yanma anı çevredeki bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde çevredekilerin alevlere söndürme tüpleriyle müdahalesi de yer aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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