Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi başta olmak üzere Bodrum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi'nde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışlı havanın, yarın sabah saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

Öte yandan, Bodrum- Kaş arasında gece saatlerinden itibaren denizlerde fırtına uyarısı yapılırken, balıkçıların dikkatli ve duyarlı olması istendi.