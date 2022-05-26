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Bodrum'da sahildeki kaçak yapılar yıkıldı, izinsiz dikilen palmiyeler söküldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahile bir işletme tarafından yapılan kaçak yapılar yıkılırken, izinsiz dikilen palmiyeler söküldü, şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler kaldırıldı.
Bodrum'da sahildeki kaçak yapılar yıkıldı, izinsiz dikilen palmiyeler söküldü

Turgutreis Mahallesi'nde bir otel işletmesi, devletin tasarrufu altındaki sahile kaçak ve ruhsatsız olarak ahşap restoran ve ahşap mutfak binası yaptığı, ayrıca sahilde kendine özgü plaj yapmak amacıyla palmiyeler diktiği ihbarı yapıldı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce kaçak ve ruhsatsız 2 yapı yıkıldı. Ayrıca işletme tarafından sahile izinsiz olarak dikilen 14 palmiye ağacı da söküldü. Restoran çardağının sökümü için de işletmeye süre verildi.

DİREK DİKTİLER, SAHİLE ŞEZLONG ATTILAR

Kaçak yapılarının yıkımının ardından işletmenin sahile direk dikip, şezlong, şemsiye, masa ve sandalyelerle doldurduğu görüldü. Ekiplerce yapılan incelemede direkler sökülürken, sahili işgal etmek amacıyla konulan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler kaldırıldı. Sahil yeniden halkın kullanımına açıldı. Ekiplerce işletmeye idari işlem uygulanacağı ve para cezası kesileceği bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sahillerde bu tür işgallere izin verilmeyeceği, kıyıların kamuya açık hale getirileceği ve işgallerle ilgili denetimlerin artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.

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