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Bodrum'da 'sosyal medya' tartışması cinayetinde 5 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra sokakta buluşan ve Günay Durmaz'ın yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı olayda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bodrum'da 'sosyal medya' tartışması cinayetinde 5 tutuklama

Olay, 6 Ocak saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi, Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, dışarıda buluştu. Günay Durmaz, Veysel Kaplan (18) ile Feryat Bodur, Cafer Yazıcı, Yusuf Kaya, Muhammet Bodur ve Erdem Ergüven arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Günay Durmaz karın boşluğundan, Veysel Kaplan ise karnından bıçaklandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince, Feryat Bodur, Cafer Yazıcı, Muhammet Bodur, Erdem Ergüven ve Yusuf Kaya yakalanıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.

KAZA YAPTIĞI ARABANIN HASARINI ÖDEMEMİŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin ifadesine başvurdu. Bu kapsamda, Veysel Kaplan'ın geçen günlerde Feryat Bodur'un arabasını izinsiz aldığı ve aynı gün kaza yaptığı öğrenildi. Daha sonra ikili arasında hasarın karşılanmasına yönelik tartışma çıktığı bildirildi. Bodur'un arabasının hasarını karşılamasını söylediği ancak Kaplan'ın para vermediği belirtildi. Sosyal medya üzerinde birbirlerine hakaret eden ikilinin olay günü konuşmak için buluştuğu öğrenildi.

ADLİYE ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak şüpheliler adliyeye giriş yaptı. Feryat Bodur, kardeşi Muhammet Bodur, Cafer Yazıcı, Erdem Ergüven ve Yusuf Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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