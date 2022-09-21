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Bodrum'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden dosyası bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. FETÖ üyesi 3 şüpheli, 19 Eylül'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan polisin son 1 aydaki FETÖ operasyonları kapsamında, 16 şüpheli tutuklandı.

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