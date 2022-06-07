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Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı

ÇANAKKALE’de, Çevre Haftası nedeniyle Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü sahilinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde, katılımcılar 250 torba atık topladı.
Bolayır sahilinde 250 torba atık toplandı

Bolayır sahilindeki çevre temizliği etkinliği Gelibolu Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi, ‘Çöpüne Sahip Çık’ Vakfı, Bolayır Güzelleştirme Derneği Kadın Kooperatifi, Bolayır Muhtarlığı, Gelibolu Yarımadası Katı Atık Birliği katkılarıyla yapıldı. Bolayır sahil kesiminde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Gelibolu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Dost Patiler üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, "Bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir hale de, yaşanamayacak duruma da ancak bizler getirebiliriz. Bu güzelliklerin kıymetini bilmeliyiz ki, bu güzellikler yaşanabilir olsun. Çevre kirliliği ile savaşmamız gerek. Bu kampanyadaki gibi herkes çöpüne sahip çıkmalıdır” dedi. 

Temizlik kampanyası proje üreticisi Nevin Gökgöz ise, "Pojemize destek veren ve katılımlarıyla da bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılarımızla bugün güzel bir birliktelik sağladık ve güzel bir iş yaptık. Ama şimdiden sonrası daha önemli. Kirletmemeyi öğrenmeliyiz" diye konuştu.

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