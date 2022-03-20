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Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada yaralanan Doğan kurtarılamadı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan ve bacakları kopan Doğan Başaran (16), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada yaralanan Doğan kurtarılamadı

Bolu Dağı Tüneli'nde dün meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı. Yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise kaza yerinde müdahale edildi. Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Kaza yerinde bulunan bacakları da ambulansla hastaneye götürüldü. Başaran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yaşamını yitirdi. 

8 AYLIK BEBEK YOĞUN BAKIMDA 

Kazada ağır yaralanan 8 aylık ismi açıklanmayan bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de hastanede yaralıları ziyaret etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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