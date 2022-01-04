Bolu Dağı Tüneli'nden 10 milyon 550 bin araç geçti
Bolu Dağı'ndaki tünel, İstanbul'dan Anadolu'ya geçiş yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği tüneller arasında yer alıyor.
Geçen yıl Bolu Dağı Tüneli'nden 5 milyon 260 bin 16'sı Ankara yönü, 5 milyon 289 bin 750'si İstanbul yönü olmak üzere toplamda 10 milyon 549 bin 766 araç geçiş yaptı. Buna göre, günlük ortalama araç geçiş sayısı 28 bin 903 olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli'nden 2021 yılında 10 milyon 549 bin 766 araç geçiş yaptı.
04 Ocak 2022 Salı 10:27
1 / 4