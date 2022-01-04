Bolu Dağı'ndaki tünel, İstanbul'dan Anadolu'ya geçiş yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği tüneller arasında yer alıyor.

Geçen yıl Bolu Dağı Tüneli'nden 5 milyon 260 bin 16'sı Ankara yönü, 5 milyon 289 bin 750'si İstanbul yönü olmak üzere toplamda 10 milyon 549 bin 766 araç geçiş yaptı. Buna göre, günlük ortalama araç geçiş sayısı 28 bin 903 olarak kayıtlara geçti.