  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu, bayramın ilk gününde akıcı şekilde devam ediyor.
Bolu Dağı'nda bayramın ilk gününde akıcı trafik yoğunluğu sürüyor

İstanbul ve çevre illerden Karadeniz ve Anadolu'ya gitmek için yola çıkan tatilcilerin otoyolda oluşturdukları yoğunluk, arife ve önceki günlere göre azalsa da bayramın ilk gününde de sürdü.

Tatilciler nedeniyle otoyoldaki viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. Güzergahta herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, İstanbul yönünde ulaşım normal seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda tedbir almaya devam ediyor.

Ekipler, sürücülerden uzun süre araç kullanmamalarını, sık sık mola vermelerini, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını istiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu08 Temmuz 2022 Cuma 17:34
  • Bolu'da sağanak sele neden oldu08 Temmuz 2022 Cuma 16:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu08 Temmuz 2022 Cuma 15:33
  • İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu08 Temmuz 2022 Cuma 14:32
  • Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı08 Temmuz 2022 Cuma 13:31
  • İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor08 Temmuz 2022 Cuma 12:31
  • Sarallar operasyonunda Erdal Acar tutuklandı08 Temmuz 2022 Cuma 10:42
  • BDDK, Kasa Katılım Bankası'nın kuruluşunu onayladı08 Temmuz 2022 Cuma 10:35
  • Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı08 Temmuz 2022 Cuma 10:30
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de08 Temmuz 2022 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti