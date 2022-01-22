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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bölgede başlayan kar, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri ile Elmalık, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları personeli güzergahta kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri ise belirli noktalarda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar özellikle Yumrukaya, Elmalık, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıbayırı, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı tarafında etkili oluyor.

D-100 kara yolunda da Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağır tonajlı araçların ulaşımı kontrollü sağlanıyor
Bolu Valiliğinin yaptığı açıklama kapsamında, Bolu Dağı'ndan kış lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca kar lastiği ve zinciri olsa bile ağır tonajlı araçlar, Bolu Dağı'ndan hem İstanbul hem de Ankara istikametlerine polis ekiplerinin kontrolünde geçebiliyor.

Elmalık mevkisinde bekletilen tır ve kamyonlar, kar küreme çalışması yapan araçların arkasından yollarına devam ediyor.

Hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolunda belirli noktalarda hem tır ve kamyonlar hem de küçük araçlar için çok sayıda çekici hazır bekletiliyor.

Öte yandan, kar yağışı Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oluyor.

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