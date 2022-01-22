  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri ile Elmalık, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları personeli güzergahta kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri ise belirli noktalarda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar özellikle Yumrukaya, Elmalık, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıbayırı, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı tarafında etkili oluyor.

Bolu Dağı'ndan kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takozu olan ağır tonajlı araçlar geçiş yapabilirken, bu şartları sağlamayan araçlar uygun şartlar sağlanana kadar yol üzerindeki dinlenme tesisleri ve park alanlarında bekletiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 33 dereceyi gösterdi22 Ocak 2022 Cumartesi 10:23
  • Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişleri başladı22 Ocak 2022 Cumartesi 10:22
  • Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor22 Ocak 2022 Cumartesi 09:56
  • İstanbul'da evsizler otellerde misafir ediliyor22 Ocak 2022 Cumartesi 09:51
  • Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı21 Ocak 2022 Cuma 22:36
  • Bahçesi donan üretici buz sarkıtından mikrofon yapıp anons çekti21 Ocak 2022 Cuma 21:39
  • Otobüste kalbi duran hastayı şoför hastaneye yetiştirdi21 Ocak 2022 Cuma 20:40
  • Ömür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi21 Ocak 2022 Cuma 19:54
  • Meslektaşlarına saldıran şüpheliye 'terörist' demesi tepki çekti21 Ocak 2022 Cuma 19:53
  • Görme engelli İrem'e karne gününde duygulandıran hediye21 Ocak 2022 Cuma 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti