  • BIST 2.067,82
  • Altın 790.11091
  • Dolar 13.57
  • Euro 15.5663
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Bolu Dağı'nda kar manzarası drone ile görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nda ortaya çıkan güzel manzara, drone ile görüntülendi.
Bolu Dağı'nda kar manzarası drone ile görüntülendi

Kar yağışı, iki gün aralıklarla D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. 

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü bölgede dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi. 

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Midibüs, bakkal dükkanına çarptı: 5 yaralı14 Ocak 2022 Cuma 11:01
  • Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak14 Ocak 2022 Cuma 11:00
  • Bolu Dağı'nda kar manzarası drone ile görüntülendi14 Ocak 2022 Cuma 11:00
  • Kadın figürlü pişmiş toprak kap, 8 bin 200 yaşında14 Ocak 2022 Cuma 10:47
  • Doğu'da 942 köy yolu kardan kapalı14 Ocak 2022 Cuma 10:45
  • Dar gelirli engellilere protez desteği14 Ocak 2022 Cuma 10:44
  • Dini nikahla evlendiği kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti14 Ocak 2022 Cuma 10:43
  • Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu14 Ocak 2022 Cuma 10:42
  • Aliyev: Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması milli hafızamıza ebediyen kazınmıştır14 Ocak 2022 Cuma 10:34
  • Güney Kore, Kuzey'in 'tanımlanamayan' bir füze fırlattığını açıkladı14 Ocak 2022 Cuma 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti