Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Sisin de etkili olduğu bölgede yağış, Abant Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde görülüyor.

Kara yolunun Düzce kesiminde ise Yumrukaya mevkisinde sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı güzergahta, trafik polisleri de sürücüleri sis, yağmur ve kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oluyor.