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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azaltıyor.
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Sağanağın iki gündür aralıklarla yaşandığı Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkisinde sis de etkisini göstermeye başladı.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler dikkatle ilerliyor.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri sis lambalarıyla uyararak, hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyor.

Sağanak, kent merkezinde de iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

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