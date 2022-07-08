Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluştu

Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk hakim.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Trafikteki yoğunluk dron ile de görüntülendi.
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