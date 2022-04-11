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Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yolun Bolu kesiminde yer alan Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Seymenler ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlülerini açarak ilerledi.

Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahta etkili olan sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyardı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülerden herhangi bir kazaya neden olmamak için yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Öte yandan sis, Bolu kent merkezinde de yer yer etkili oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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