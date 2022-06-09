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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

DÜZCE'de, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde 2 otomobil ile 2 TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Düzce geçişi Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Turgay Özhan yönetimindeki 50 AAF 232 plakalı briket yüklü TIR, aynı yönde seyreden Sadık Karadağ'ın kullandığı 41 BN 836 plakalı kum yüklü TIR’a çarptı. O sırada arkadan gelmekte olan Yunus Emre Tige yönetimindeki 34 HN 829 plakalı otomobil ve Ayşe Türedi'nin kullandığı 34 DM 898 plakalı otomobil de kaza yapan 50 AAF 232 TIR’a, ardından yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 50 AAF 232 plakalı TIR'ın sürücüsü Turgay Özhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, Turgay Özhan'ın durumunu kontrol ettiği sırada TIR'ın lastiği büyük bir gürültü ile patladı. Ekipler patlama sesi nedeniyle panik yaşadı.

Kazada hayatını kaybeden Turgay Özhan'ın babası Mehmet Özhan, kum yüklü TIR'ın sürücüsü Sadık Karadağ ve otomobil sürücüsü Yunus Emre Tige'nin yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Turgay Özhan'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Cenaze, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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