Bolu'da içme suyundan etkilenen 130 kişiden 58'inin tedavisi sürüyor

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişiden 58'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 130 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ankara'daki hastanede dün hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in ailesi ve sevenlerine yeniden başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmeler dezenfekte edilecek

Öte yandan, merkeze bağlı Yuva köyünden ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle vatandaşların sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 20 Temmuz'da Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplandı.

Bolu Valiliği Abant Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerinin dezenfeksiyon işlemlerinin beklenmeksizin çok acil şekilde yapılmasına ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alındı.

Köy su depolarının temizliğinin hassasiyetle yapılmasının devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilmesine karar verilirken, görevlendirilen kişilerin Valilik ve Kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği, konunun takibinin ise İl Özel İdaresi ile Kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı.

Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK'nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak idari ceza kesileceği kaydedildi.