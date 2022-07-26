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Bolu'da içme suyundan etkilenen 141 kişiden 44'ünün tedavisi devam ediyor

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 44'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Bolu'da içme suyundan etkilenen 141 kişiden 44'ünün tedavisi devam ediyor

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye dünden bu yana yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 44 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

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