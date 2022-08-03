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Bolu'da içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu'da merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 31'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Bolu'da içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisi sürüyor

Valilikten alınan bilgiye göre, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere başvuran 141 kişiden 110'u tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastanelerdeki 31 kişinin tedavileri sürerken, yoğun bakımdaki 11 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Vatandaşların tedavi süreçleri titizlikle takip edilirken, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.

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