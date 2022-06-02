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Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda kendisine söylenen sözlere ilişkin mahkemeye başvuran meclis üyesi Hacer Çınar, hakkında 30 gün koruma kararı verildi.
Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi

Özcan'ın, 16 Mayıs'ta Belediye Meclisi'ndeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." sözlerinin ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesine, Tanju Özcan'a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Çınar'ın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı aldı.

Mahkemenin kararında, olayın gerçekleştiği, belediye meclis toplantısında Hacer Çınar'ın el kaldırarak oy kullanma fiilinin belediye meclis oturumunda gerçekleşmesinin, olay esnasında aleyhine tedbir talep olunan Tanju Özcan'ın yorumladığı şekilde "el sallama gibi bir eylemin gerçekleşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, iffetine saldırı gerçekleştiğine, mağdurun kendisine ilgi gösterir mahiyette davranışta bulunduğuna" yönelik ithamda bulunmasının, mağdur yönünden küçük düşürücü söz ve davranış niteliğinde bulunduğunun birlikte değerlendirildiği vurgulandı.

30 gün süreyle geçerli olacak kararda Özcan'ın, Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine hükmedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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