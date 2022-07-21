  • BIST 2.522,73
  • Altın 955.414
  • Dolar 17.6725
  • Euro 18.0091
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Bolu'da korkunç olay! Bakan Koca duyurdu: İçme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Bolu'da korkunç olay! Bakan Koca duyurdu: İçme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını, şu ana dek can kaybı olmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'orman' genelgesi21 Temmuz 2022 Perşembe 13:00
  • Bolu'da korkunç olay! Bakan Koca duyurdu: İçme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı21 Temmuz 2022 Perşembe 12:53
  • Bakan Çavuşoğlu'dan Dohuk açıklaması: Sivillere yönelik saldırı olmadı21 Temmuz 2022 Perşembe 10:59
  • Türk Kızılay çocuklara "afetlere hazırlık eğitimleri" veriyor21 Temmuz 2022 Perşembe 09:49
  • Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilere destek21 Temmuz 2022 Perşembe 09:48
  • Sayıştay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 19 denetçiyi meslekten çıkardı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:47
  • Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:47
  • Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler için İçişleri Bakanlığı devreye girdi21 Temmuz 2022 Perşembe 09:45
  • Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist Habur'da teslim oldu21 Temmuz 2022 Perşembe 09:43
  • Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 36 kişinin tedavisi sürüyor21 Temmuz 2022 Perşembe 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti