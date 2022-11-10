Bolu'da öğrenciler afetlere hazırlıklı olmayı "yaşayarak" öğreniyor

Bolu'da deprem, yangın, kar fırtınası gibi olayların canlandırıldığı simülasyon konteynerinde öğrencilere afet bilinci aşılanıyor.

Bolu'da deprem, yangın, kar fırtınası gibi olayların canlandırıldığı simülasyon konteynerinde öğrencilere afet bilinci aşılanıyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen kentte, deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Başta AFAD İl Müdürlüğü ve kamu kurumları tarafından özellikle yeni neslin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler ve tatbikatlar düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörlüğü tarafından 3 yıl önce hazırlanan proje kapsamında çocuklarda küçük yaşta afet bilinci oluşturmak amacıyla seyyar simülasyon konteyneri tasarlandı.

AFAD Başkanlığının deprem simülasyon aracından esinlenerek Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün de destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan konteynerde, iş güvenliğinin anlatıldığı alan ile deprem, yangın ve kar fırtınası gibi olayların canlandırıldığı bölümler bulunuyor.

Genellikle Yenimahalle'deki Trafik Eğitim Parkı'nda bulunan konteynerde teorik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, afet durumunda ne yapılması gerektiğini öğreniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında verdiği "Kristal Baret Ödülü"ne 2018'de değer görülen simülasyon konteyneri, zaman zaman il merkezindeki okullara da götürülüyor.

"AİLELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Sema Kara, AA muhabirine, projenin öğrencilere afetlere karşı hazırlıklı olmayı yaşayarak öğretme düşüncesinden hareketle ortaya çıktığını söyledi.

Projenin tamamen Müdürlük imkanlarıyla hayata geçirildiğini belirten Kara, "Özellikle küçük yaş grubu çocuklar çok ilgi gösteriyor. Yangını, yangın tüpünü, yangın esnasında yapılacaklarla ilgili bilgilendirme videoları görüyorlar. Çocuk eve gittiğinde babasına 'baretini takmalısın, evde yangın tüpü bulundurmalısın' gibi önerilerde bulunuyor. Bunları duyunca mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kara, kentteki anaokulu ve ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin simülasyon konteynerini yılda en az 1 kere ziyaret ettiğini dile getirerek, simülasyonlarla çocuklara afetleri deneyim yoluyla yaşatarak farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

Afet eğitimi alan çocukların aileler üzerinde etkili olduğuna ve onları daha kolay yönlendirebildiklerine işaret eden Kara, şöyle devam etti:

"Bir çocuk deprem anında kaçılmaması gerektiğini ve ne yapması gerektiğini zaten görmüş oluyor. Bir afet çantası hazırlaması gerektiğini, depremde hangi davranışta bulunursa doğru olacağını çok küçük yaşta bilinçlenerek ilerliyor. İş kazaları ile ilgili davranışları görerek aileye geri bildirim veriyor. Bu ailelerin bilinçlendirilmesi açısından da gerçekten çok önemli."

Simülasyon konteynerinde eğitmen olarak görev alan proje yürütücülerinden Niyazi Armağan da öğrencileri iş güvenliği ve afetler konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Armağan, konteynerde yer alan bölümlere ilişkin bilgi vererek, öğrencilerin burada canlandırılan kar fırtınası, yangın ve deprem gibi afetler karşısında davranış şekillerini yaşayarak öğrendiklerini ve bunların da hafızalarında kaldığını anlattı.