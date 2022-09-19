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Bolu'da yaşlı kadının meyvelerine izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el konuldu

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yasak alanda izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle meyvelerine el konulan yaşlı kadın, yere dökülen ahududularının yanında gözyaşı döktü.
Bolu'da yaşlı kadının meyvelerine izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el konuldu

İzzet Baysal Caddesi'nde dün seyyar satıcılara yönelik denetim yapan Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hatice E'nin (75) ormandan topladığı meyvelere "Kendisine gösterilen alanın dışında satış yaptığı" gerekçesiyle el koydu.

Bu esnada kadın ile ekipler arasında yaşanan arbedede ahududuların bir kısmı yere döküldü. Çevredekiler tepki gösterirken zabıta ekipleri bölgeden ayrıldı, yere dökülen meyvelerin yanında gözyaşı döken Hatice E'yi ise çevredekiler teselli etti.

Yaşlı kadın, daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü, yere dökülen meyveler ise çevredekiler tarafından toplandı.

Hatice E, zabıta ekiplerinin gelip hiç konuşmadan ürünleri topladığını öne sürerek, "Alıcımı, ahududumu aldılar. Kovaları tuttum 3 tane, onları vermeyeyim diye. İhtiyacım var. Onları elimden itekleyerek aldılar. İteklediler beni; 'Bin arabaya. Seni de götüreceğiz.' dediler. Yıllardır satıyoruz, itekleye itekleye aldılar. Birazını da buraya döktüler. 5 kovam vardı, doluydu, aldılar." diye konuştu.

Bolu Belediyesinden açıklama
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kendilerine gelen çok sayıda şikayet üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, öğleden sonra İzzet Baysal Caddesi'nde izinsiz ve yasal olmayan şekilde satış yapan satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Hatice E'nin "Zabıta ekiplerinin tüm iyi niyetli, sözlü ikazlarına rağmen satış yapmayı sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki huzur ve güvenin teminatı olan zabıta teşkilatımız, hiçbir 'gerçek emekçi'nin ekmeğine el sürmez, zayi etmez. Yaşanan bu olayda yere dökülen ahududular, Hatice E'nin kendi eliyle plastik kovaya yaptığı fiziki müdahaleyle dökülmüştür. Zabıta ekiplerimizin şahsa yönelik herhangi bir müdahalesi asla olmamıştır. Zabıta ekipleri, şahsın daha önce de birçok kez yaptığı gibi ajitasyon yapacağını anlayarak olay yerinden uzaklaşmıştır."

Açıklamada, İzzet Baysal Caddesi'nde seyyar satıcıların izinsiz satış yapmasına asla müsaade edilmediği, Hatice E'nin onca uyarı ve cezaya rağmen bu ısrarını sürdürdüğü öne sürülürken, iki farklı yer gösterilmesine rağmen söz konusu caddede izinsiz satış yapmaya devam ettiği belirtildi.

Hatice E'nin 11 Eylül'deki denetimlerde zabıta personeline kimlik ibraz etmeyerek direndiği, buna karşı zabıta personelinin hiçbir karşılık vermediğinin emniyetin resmi tutanaklarında kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, "Yine olayda şahıs tarafından zabıta görevlilerimize bıçak da çekilmiş olup polis bıçağa el koymuştur." denildi.

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