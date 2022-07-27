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Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 41'inin tedavisinin çeşitli hastanelerde sürdüğü bildirildi.
Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere 15 gündür çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, olayın sudan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak önceki gün açıklanan rakama göre, toplamda 141 kişi zehirlendi. 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakaları sonrası 41 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KÖYLERDEKİ SU HATLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Olayın ardından Yuva köyündeki tüm şebeke suyu hatlarının boruları değiştirildi. Köydeki su depoları da tamamen temizlendi. Köye hala su verilmezken, içme suyu ihtiyacı dışarıdan getirilen sularla sağlanıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu da Bolu'ya bağlı tüm köylerdeki şebeke suyu hatları ile ilgili çalışma başlattı.

'BENDE KARIN AĞRISI VE İSHAL YAPTI'

4 gün tedavi gördükten sonra hastalığı atlatmayı başaran köy bakkalı İsmail Arslan, "Vakalarda artış yok. Suyun temizlenmesi için çalışılıyor. Ekipler çalışıyor. Şu an hala sular kapalı. İlaçlanıyor, bakılıyor, kontrol ediliyor. Bütün hatlar değişti. Şu anda kardeşim hastanede yatıyor. Bende karın ağrısı ve ishal yaptı. İshal zaten kanlı geliyor. O yüzden 4 gün tedavi gördüm. Sıvı tedavisi uyguladılar. Bol bol yoğurt ve su verdile. Bunlarla atlattım. Buradaki suyu 25 yıldır kullanıyordum. İlk defa böyle bir şey oldu. İçtiğimiz suda bir sıkıntı yoktu. Artık bir şey mi karıştı? Bilmiyorum" dedi.

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