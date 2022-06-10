Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi "milli park" oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan "Abant Gölü Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan "Abant Gölü Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.
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