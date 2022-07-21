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Bolu'nun Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik çalışmaları sürüyor

Bolu'da, kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da olduğu 98 kişinin hastaneye başvurduğu Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Bolu'nun Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan su deposu ve depoya su sağlayan kaynaklardan alınan numuneler incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Köydeki şebeke borularının da temizlenmesi için depoda bulunan ve dün gece ilaçlanarak klorlanan su, öğle saatlerinden itibaren köy şebekesine verildi.

Cami hoparlöründen yapılan anonsla köy sakinlerinden evlerdeki tüm muslukların açılması istendi.

Anonsta, akan suya temas edilmemesi ve suyun hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Köy sakinlerinin su ihtiyacının karşılanması için İl Özel İdaresinin yanı sıra Türk Kızılay gibi kuruluşlarca köye su getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri de evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, köyde karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 98 kişiden 55'inin tedavisinin tamamlandığı, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 43'ünün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşlar için tetkik, tedavi, takip ve filyasyon çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğü aktarılarak, "Şu ana dek olayda can kaybı yaşanmamıştır. Valiliğimizin koordinasyonunda vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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