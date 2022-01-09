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Bomba düzeneği konulan aracı fotoğraflayan şüpheli de tutuklandı

Çorum'da Hatun Demir'e ait otomobilin altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir K.'ye (55) yardım ettiği ve aracı fotoğrafladığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Ş.G. (50) tutuklandı. 
Bomba düzeneği konulan aracı fotoğraflayan şüpheli de tutuklandı

Olay, önceki gün Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.

DÜZENEK FÜNYE İLE PATLATILDI

Bomba imha uzmanlarınca otomobilin altında bulunan düzenek güvenli alana alınarak fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta ise hasar oluştu. İncelemede bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, otomobil sahibi kadının şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşadığı Kadir K. tutuklandı.

'OLAYDAN BENİM HABERİM YOK'

Derinleştirilen soruşturmada tutuklanan Kadir K.'ye yardım ettiği iddia edilen 5 çocuk babası Ş.G.'nin, bomba düzeneği konulmadan saatler önce otomobili fotoğrafladığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ş.G., sorgusunda olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Bu arada Kadir K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kadir K.'nin sorgusunda "Böyle bir şey yapmadım ve yapmam da mümkün değil. Çünkü Hatun Demir'in şikayeti nedeniyle bana elektronik kelepçe takıldı. Olaydan benim haberim yok" dediği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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