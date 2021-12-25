Bomba iddia "Dünya devi, Türkiye'den SİHA satın almanın eşiğinde

ABD merkezli strateji ve savunma basını National Interest'de Türk SİHA'ları hakkında çok çarpıcı bir makale kaleme alındı. Makeledeki Rusya'nın da Türk SİHA'larına talip olduğu iddia edildi.

Peter Suciu'nin kaleme aldığı "Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı makalede "Türk SİHA'larının çok sayıda Rus hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti ancak bu, Rusya'nın Türk SİHA'larına ilgisini engellemedi" ifadeleri kullanıldı.

"Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı o çarpıcı makale:

Türk SİHA'larının çok sayıda Rus yapımı olan ve bazıları Suriye tarafından işletilen hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti, ancak bu, Rusya'nın Türk İHA'larına ilgi göstermesini engellemedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR SİHA SATICISI HALİNE GELDİ

Türkiye, insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi, kullanıcısı ve satıcısı haline geldi.

Silah ihracatı gerçekten büyük bir sektör ve 2019'da tahmini 27 milyar doları buldu. Rusya Federasyonu, Fransa, Çin ve Almanya ilk beşi tamamlarken ABD en büyük ihracatçı olmaya devam ediyor ve bu ülkeler toplamın yüzde 78,92'sini oluşturuyor.

Üstelik bu, o ülkelerin sadece bugünlerde ihracat yaptığı anlamına gelmiyor.

MOSKOVA TÜRKİYE'DEN SİHA SATIN ALMANIN EŞİĞİNDE

Rusya da silah ithalatını artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri donanımının, özellikle de insansız hava araçlarının alıcısı olma eşiğinde olabileceği bildirildi.

Türkiye, insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi ve kullanıcısı haline geldi, ancak bu süreçte aynı zamanda büyük bir satıcı haline geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından 2013 yılında insansız hava araçları geliştirmeye başladı.

TÜRKİYE, KENDİSİNE VERİLMEYENİ ÜRETTİ

Türkiye daha sonra ABD Hava Kuvvetleri'nin kendi Reaper SİHA'sına kabaca benzeyen Anka-S'yi geliştirdi. Yaklaşık 26 fit uzunluğunda ve yaklaşık 400 kiloluk bir yüke sahip uydu kontrollü Anka-S, yer hedeflerini tespit etmek, tanımlamak ve izlemek için bir radar, bir ters SAR ve bir yer hareketli hedef gösterge radarı taşıyor.

Bu hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SİHA'ların veya diğer Türk silahlarının ve askeri teçhizatının Rusya'ya satılmasında sorun olmadığını söyledi.

'TÜRKİYE SİHA'LARINI İHTİYACI OLANLARA SATIYOR'

Rus basınından TASS'ın haberine göre Çavuşoğlu, HaberTürk TV kanalına verdiği demeçte, "Türkiye silahlı insansız hava araçlarını ihtiyacı olanlara satıyor" dedi. Bir gösterge de, 2019'da Türkiye'nin Bayraktar TB2 İHA'larını MAM-L mikro güdümlü mühimmatla donatmayı planlayan Ukrayna'ya satmasıydı.

Ukrayna'nın Ukrspetsexport şirketinin Genel Müdürü Vadim Nozdrya, Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar insansız hava araçlarının ortak üretimiyle de ilgilendiğini söyledi.

İHA'lar Ukrayna tarafından Ocak 2019'da sipariş edildi ve ilk teslimat aynı yılın Haziran ayında gerçekleşti. Yaklaşık iki yıllık eğitimin ardından SİHA'lar artık faaliyete geçti ve bu ayın başlarında Donbas bölgesi üzerinde bir keşif görevinde kullanıldı.

'UKRAYNA SATIŞLARI, RUS SATIŞLARINI ENGELLEMEMELİ'

İHA'ların yüksekten uçmasına rağmen Türkiye'den Çavuşoğlu, Ukrayna ile yapılan anlaşmanın Rusya'ya olası bir satışın önünde durmaması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna ile yapılan anlaşma Rusya'yı hedef almıyor. Rusya'nın ürünlerimizi satın alması gerekiyorsa, bizim daha önce S-400'lerini satın aldığımız gibi satın alabilir." dedi.

Çavuşoğlu, ABD ve diğer NATO ortaklarının Ankara'nın platformu satın almasını açıkça protesto etmesine rağmen, Türkiye'nin Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci alayını satın alma konusunda müzakerelere devam ettiğini de yineledi.

ABD, S-400 ve F-35'in uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin her ikisini de kullanması halinde beşinci nesil hayalet uçağın güvenliğini tehlikeye atacağını ileri sürdüğü için, Türkiye Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmıştı.