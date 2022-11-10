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Boran Genç kimdir, nereli, Atatürk ve 10 Kasım için ne dedi?

Boran Genç’in twitter hesabından Atatürk ve 10 Kasım için söylediklerinin bu kadar gündem olmasının nedeni olarak “onun bir siyasetçi olması” gösteriliyor. Peki Boran Genç kimdir, nereli, Atatürk için, 10 Kasım için ne dedi?
Boran Genç kimdir, nereli, Atatürk ve 10 Kasım için ne dedi?

Ölümünün 84. yıldönümünde yurt genelinde düzenlenen törenlerle saygı ve sevgiyle anılan Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da aykırı çıkışlar gelmeye devam ediyor. 

Bunun son örneği Boran Genç’in attığı 10 Kasım karşıtı twit’ler oldu. Genç’in twit’leri özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, büyük tepki çekti. Boran Genç’in twitter hesabından Atatürk ve 10 Kasım için söylediklerinin bu kadar gündem olmasının nedeni olarak “onun bir siyasetçi olması” gösteriliyor. Peki Boran Genç kimdir, nereli, Atatürk için ne dedi?

AK Parti’li bir isim olan Boran Genç’in twitter adresinde, “AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya” ifadesi yer alıyor.

boran-genc-ataturk-10-kasim-twit.jpg

Bu ifadeden yola çıkarak olsa gerek Genç için “AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı” diye yazan haber siteleri oldu. Ancak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde Gençlik Kolları yönetiminde bu isimde biri bulunmuyor. Sitede İstanbul Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya'dan sorumlu başkan yardımcısı olarak Cengizhan Güloğlu gözüküyor. 

boran-genc-ak-parti-genclik-kollari.jpg

Peki Boran Genç, Atatürk ve 10 Kasım için ne yazdı

Genç, twitter hesabından, Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuluyor oluşuyla ilgili  görseller eşliğinde "Her 10 Kasım bu rezaleti görmek zorunda mıyız” diye yazdı. 

Genç ayrıca "Ben, Mekke'nin fethinden sonra putları yıkan bir Peygamberin ümmetiyim", "Beni hiçbir putun önünde saygı duruşunda durduramazsınız" paylaşımlarında bulundu.

 

www.gazeteilksayfa.com


 

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