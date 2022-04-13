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Boris Johnson'a istifa çağrısı: Cezamı ödedim, özür diliyorum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona önlemleri kapsamında ilan edilen karantinayı ihlal edip Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturmada, aldığı para cezasını ödediğini açıkladı. Johnson "Tam bir özür diliyorum" dedi.
Boris Johnson'a istifa çağrısı: Cezamı ödedim, özür diliyorum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından özür diledi ancak istifa etmeyeceğini açıkladı.

Johnson, Londra polisinin, Covid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturması kapsamında aldığı para cezasının ardından yaptığı açıklamada, "Para cezasını ödedim ve tam bir özür diliyorum" dedi.

Aldığı cezanın ardından görevi bırakıp bırakmayacağı sorusuna Johnson, "Sahip olduğum görevi sürdürmek ve ülkedeki sorunları çözmek istiyorum" yanıtını verdi.

"YETERSİZ KALDIM"

Haziran 2020'de Başbakanlık'taki doğum günü partisine katılan Johnson, bunun kuralların ihlali olabileceğini düşünemediğini belirtti ve polis soruşturmasına tamamen saygı duyduğunu ifade etti.

Boris Johnson, hükümetin halkı korumak için koyduğu kurallara uyma konusunda yetersiz kaldığı için birçok kişinin hissedeceği öfkeyi de anladığını dile getirdi.

PARA CEZASI VERİLDİ

İngiltere Başbakanı Johnson ve eşi Carrie Johnson'a, Covid-19 kurallarını ihlal etmekten para cezası verileceği bildirildi.

Londra polisi, Covid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma kapsamında 30 kişiye daha para cezası verileceğini açıkladı.

Başbakanlık Sözcüsü de bu kişiler arasında Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın olduğunu belirtti.

Carrie Johnson'ın Sözcüsü ise Başbakan'ın eşinin de ceza alacağını duyurdu.

Para cezalarının soruşturulan partilerden hangisiyle bağlantılı olduğunun bildirilmediği belirtildi. Ancak her 3 ismin de Haziran 2020'deki doğum günü partisinde bulunduğu biliniyor.

JOHNSON'A YÖNEİK İSTİFA ÇAĞRILARI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, konuya ilişkin açıklamasında, "Boris Johnson ve Rishi Sunak, yasaları çiğnedi ve İngiliz kamuoyuna defalarca yalan söyledi. İkisi de istifa etmeli" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen ay 20 kişiye para cezası verilmişti.

Başbakan, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmişti.

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