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Boris Johnson'dan itiraf: Bu korkunç bir hataydı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı'nın 2014'te Rusya'nın Kırım ilhakına izin vererek "korkunç bir hata" yaptığını söyledi.
Boris Johnson'dan itiraf: Bu korkunç bir hataydı

Boris Johnson bugün İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan yazısında Batı'nın Rus petrolü ve doğal gazına olan bağımlılığını sonlandırması gerektiğini belirtti. Johnson, bunun Kremlin'in baskılarına karşı çıkmanın tek yolu olduğunu savundu.

"BUNA BİZ İZİN VERDİK"

Johnson yazısında, "Putin, 2014'te ilk defa Ukrayna'yı işgal ettiğinde Batı korkunç bir hata yaptı. Rusya lideri bağımsız bir ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirerek saldırgan bir eylem gerçekleştirdi, biz de buna izin verdik" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı, Putin'in "sürekli devam eden şantajını" durdurmanın tek yolu Batı ülkelerinin Rus petrolu ve doğal gazına olan bağımlılığını sonlandırması olduğunu ifade etti, bunun "acılı" bi süreç olacağının altını çizdi.

İngiltere, 2022'nin sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırmayı hedefliyor.

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