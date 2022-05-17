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Borrell, NATO'nun, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla ilgili itirazlarını aşacağını umuyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB savunma bakanlarının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine mümkün olan en yüksek desteği vereceğini belirterek, NATO'nun, Türkiye'nin itirazlarını aşacağını umduğunu söyledi.
Borrell, NATO'nun, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla ilgili itirazlarını aşacağını umuyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlk olarak AB Komisyonu ve Avrupa Savunma Ajansının koordineli olarak savunma yatırımlarındaki boşluklara ilişkin hazırladığı analizin değerlendirileceğini belirten Borrell, bakanların Stratejik Pusula'nın uygulanması konusunu da ele alacağını belirtti.

Borrell, bakanların Ukrayna'daki durumu ve ek 500 milyon avroluk askeri yardımı da görüşeceklerini aktardı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili Borrell, "Eminim ki; Konsey İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine mümkün olan en yüksek desteği verecekler. Türkiye'nin bazı itirazlar getirdiğini biliyorum. NATO'nun bunları aşacağını umuyorum. Ancak benim tarafımdan veya Savunma Konseyi tarafından bu üyelik için güçlü bir destek mevcut." diye konuştu.

Savunma bakanları toplantısına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yerine, Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana'nın katılacağı duyuruldu. Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da video konferans yöntemiyle katılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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