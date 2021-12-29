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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 azalışla 1.847,29 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,20 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 1.847,29 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,49 ile ulaştırma oldu.

Dün, Borsa İstanbul'da özellikle banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla yüzde 2,46 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.850,48 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin para ve kur politikası metni, yurt dışında ise ABD'de toptan ve perakende stoklar ile bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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