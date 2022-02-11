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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 azalışla 2.023,04 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,63 puan ve yüzde 0,77 değer kaybederek 2.023,04 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,77 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89'la turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,47'yle metal ana sanayi oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 2.038,67 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin ocak ayın enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.020 ve 1.990 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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