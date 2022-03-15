Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 2.087,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 2.087,29 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,71'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,43'le kimya, petrol, plastik oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 1,69 artışla 2.088,48 puandan kapandı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiğini söyledi.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle bazı şehirlerin karantinaya alınmasının pay piyasalarını baskıladığını vurgulayan analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki hareketlerin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.