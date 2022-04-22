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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 azalışla 2.550,24 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,57 puan ve yüzde 0,26 azalarak 2.550,24 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46'yla tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,47'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün 2.562,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,22 artarak kapanış rekorunu 2.556,81 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında yarım puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından küresel pay piyasalarının satıcılı seyrettiğini söyledi.

Powell'ın açıklamaları ile tahvil piyasasında Fed'in temmuz ayına kadar yapacağı üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, para politikalarına ilişkin yönlendirmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini, devam eden Ulsulararası Para Fonu (IMF) toplantıları kapsamında Avrupa ve İngiltere merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek olarak öne çıkacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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