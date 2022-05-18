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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 azalışla 2.390,78 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 2.390,78 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,23'le bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,53'le gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi dün bankacılık hisseleri öncülüğünde satış baskısı altında kalsa da kapanışa yakın gelen alımlarla günü yüzde 0,17 artışla 2.394,83 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." dedi.

Analistler, küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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