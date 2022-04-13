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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.
Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,90 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.482,66 puana yükseldi. Endeks böyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,81 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,67'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,83'le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,60 artışla 2.463,76 puana çıkarak kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, ABD başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan enflasyonun merkez bankalarını daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini ancak, bu seviyelerin enflasyonda tepe noktası olabileceği beklentisinin dünya borsalarında risk algısını dengelediğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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